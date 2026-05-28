Пентагон уклав угоду з Microsoft на 9,7 мільярда доларів для скорочення витрат

Microsoft
Пентагон уклав угоду з Microsoft на 9,7 мільярда доларів для скорочення витрат / unspalsh

Міністерство оборони США оголосило про підписання масштабної п'ятирічної угоди вартістю 9,69 мільярда доларів з корпорацією Microsoft. Контракт спрямований на консолідацію ліцензій на програмне забезпечення, які раніше закуповувалися розрізнено різними військовими та спецслужбами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Нова ініціатива, що отримала назву Core Enterprise Technology Agreement, дозволить об'єднати закупівлі для збройних сил, розвідувального співтовариства та Берегової охорони США в єдиний контрактний механізм. 

Це гарантує Microsoft міцні позиції на рівні всього оборонного відомства та допоможе ліквідувати дублювання витрат, які роками неконтрольовано зростали через фрагментовані закупівлі окремих підрозділів.

Деталі контракту

У Пентагоні наголошують, що ця угода не передбачає виділення додаткових чи нових коштів із американського бюджету.

Як працюватиме оптимізація фінансів:

  • Перепризначення існуючих бюджетів: фінансування відбуватиметься за рахунок грошей, які вже були закладені у кошториси відомств на оновлення програмного забезпечення, чиї терміни дії закінчилися одночасно.
  • Єдина екосистема: в один великий пакет замовлення зібрали поточні підписки на сервіси Microsoft 365, що включають корпоративну пошту, програми Word, Excel, PowerPoint та супутні інструменти.
  • Хмари та ліцензії: контракт також покриває хмарні підписки відомства та локальні ліцензії для військових комп'ютерних мереж.
  • Ефект масштабу: об'єднання всіх оборонних структур в одного замовника дозволить Пентагону використати свою повну купівельну спроможність для максимального зниження роздрібної вартості софту та хмарних послуг.

Нагадаємо, до цього стало відомо, що Пентагон уклав угоди з провідними компаніями щодо впровадження ШІ у своїх секретних мережах. Військове міністерство США підписало стратегічні контракти із сімома лідерами ІТ-індустрії, серед яких SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Amazon Web Services та безпосередньо Microsoft, задля безпечного розгортання та інтеграції передових моделей штучного интеллекту в закритих урядових системах зв'язку та управління.

Автор:
Максим Кольц