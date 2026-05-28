Категория
Новости
Дата публикации
Новая котельная на 4,5 МВт заменит пять изношенных теплоисточников в Киеве

Киев модернизирует теплоснабжение / КГГА

В Шевченковском районе Киева завершают строительство современной энергоэффективной котельной мощностью около 4,5 МВт. Новый объект с резервным питанием будет обеспечивать теплом и горячей водой более 20 зданий и заменит пять устаревших теплоисточников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В столице модернизируют теплосети

Новая котельная отвечает современным стандартам энергоэффективности и потребляет гораздо меньше газа по сравнению со старым оборудованием. Ее работа будет полностью автоматизирована, что позволит минимизировать потребность в постоянном присутствии персонала.

В рамках подготовки столицы к следующему отопительному сезону городские службы продолжают модернизацию объектов теплоснабжения, в том числе теплоисточников малой мощности. В Шевченковском районе новая котельная должна заменить пять устаревших и изношенных теплоисточников, которые уже не отвечали современным требованиям эффективности и надежности.

Фото: КГГА

Котельную также оборудовали мощным генератором для бесперебойной работы даже при отключении электроэнергии. В КГГА напомнили, что на приобретение и установку резервных источников питания для критической инфраструктуры город уже направил около 2 млрд грн.

В настоящее время строительство объекта находится на финальном этапе. Специалисты «Киевтеплоэнерго» приступили к прокладке сетей в здания, которые будут получать тепло и горячую воду от новой котельной.

Фото: КГГА

Отдельно отмечается, что подключение к новому теплоисточнику позволит решить проблему одного из жилых домов с частной кровельной котельной, оборудование которой вышло из строя после аварийного перегрева из-за длительной эксплуатации и значительных нагрузок в прошлом отопительном сезоне.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.