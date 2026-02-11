- Категория
Генераторы и мобильная котельная из Дании помогут Киеву во время энергетического кризиса
Киев получил из Дании генераторы и мобильную котельную, которые усилят энергетическую безопасность города в кризис.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Энергетическая безопасность Киева
В Киев из Копенгагена, столицы Дании, поступила очередная партия гуманитарной помощи: три генератора мощностью 88, 110 и 128 кВт и мобильная котельная мощностью 1455 кВт.
В сложных условиях энергетического кризиса это оборудование поможет усилить устойчивость критически важных объектов, социальных учреждений и домов города.
Киев благодарит Копенгагена и весь датский народ за поддержку, а также благотворительный фонд Bevar Ukraine за содействие в доставке жизненно необходимого оборудования, заключает прессслужба.
Помощь Украине
Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.
Ранее чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.
Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.
В конце января Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до 120 млн евро.