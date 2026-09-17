BMW, Audi та електрокари: що обирають українці на ринку преміум-авто

У серпні 2026 року в Україні зареєстровано 19 853 операції купівлі преміальних легковиків, що на 4,8% менше порівняно з липнем.

Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження Інституту досліджень авторинку.

Основну частину цього обсягу сформували внутрішні перепродажі, тоді як нові автомобілі склали лише невелику частку. Загалом ринок преміум-класу продемонстрував темпи скорочення, схожі на загальноринкові тенденції.

Внутрішній ринок

Внутрішні перепродажі охопили 13 204 преміальні машини, що становить майже дві третини сегмента.

Серед марок тут упевнено лідирують BMW та Audi, а найпопулярнішими моделями виявилися BMW 3 Series та BMW 5 Series. Середній вік таких автомобілів сягає майже п'ятнадцяти років, що підкреслює переважання вживаного транспорту.

Імпорт уживаних автівок та нові машини в салонах

Перші реєстрації імпортованих уживаних преміальних авто склали 5 819 одиниць із середнім віком близько восьми років.

Водночас сегмент нових преміальних легковиків скоротився значно помітніше, склавши 830 реєстрацій. У нових авто помітно зросла популярність гібридів та електромобілів, тоді як загалом у сегменті переважають бензинові двигуни.

Audi та BMW утримують понад половину преміального ринку, маючи відповідно 5 786 та 5 664 операції, за якими йде Mercedes-Benz. Загалом п’ять лідерів формують понад 83% сегмента, де також виділяються Volvo та Lexus.

Серед модельних уподобань першість утримують BMW 3 Series, BMW 5 Series та Audi A4, що підтверджує популярність не лише великих позашляховиків.

У загальному преміальному сегменті переважають бензинові авто, які складають понад половину ринку, тоді як дизелі, електрокари та гібриди мають менші частки. Водночас структура нових машин кардинально інша: серед них домінують гібриди та електромобілі, які разом охоплюють понад 70% реєстрацій, демонструючи помітний контраст із ринком вживаного транспорту.

Нагадаємо, за підсумками серпня внутрішні перепродажі авто скоротилися на 4,3% проти липня та на 6,4% у річному вимірі — до 71 154 легковиків. Volkswagen Passat залишався найпопулярнішою моделлю на внутрішньому вторинному ринку.