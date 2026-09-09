Вживаних авто стало більше, але ціни на них зросли

На кінець серпня на AUTO.RIA було 321,5 тис. унікальних оголошень про продаж вживаних легковиків — на 5,1% більше, ніж наприкінці липня. Водночас медіанна ціна, яку продавці просили за автомобіль, зросла на 2,2% — з $8,9 тис. до $9,1 тис.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на дослідження Інституту досліджень авторинку.

Упродовж серпня на майданчику з'явилося 101 764 унікальні вживані автомобілі. Ще 86 513 машин підтверджено вибули з онлайн-пропозиції.

Водночас в Інституті наголошують, що зникнення оголошення не означає автоматичного продажу автомобіля. Його могли видалити, замінити іншим або просто не продовжити. Так само зазначені в оголошеннях ціни є запитами продавців, а не фактичною вартістю укладених угод.

Загальна заявлена вартість усіх активних пропозицій наприкінці серпня становила $4,39 млрд проти $4,04 млрд місяцем раніше.

Більше половини автомобілів із зазначеною ціною — 54,8% — продавалися за $5–20 тис. Ще 26,6% коштували менше $5 тис., а 18,7% — від $20 тис.

Найбільшу частину нової пропозиції сформував Volkswagen — 12 418 автомобілів, або 12,2%. Далі йшли BMW — 7 444, Audi — 7 200, Renault — 5 810 та Ford — 5 317.

Серед моделей найбільше нових оголошень припало на Volkswagen Passat — 3 151 авто. За ним розташувалися Skoda Octavia — 2 820 та Volkswagen Golf — 2 789.

Вік вторинного автопарку залишається значним. На машини від 13 років припадало 61,4% активної пропозиції, а медіанний вік автомобіля становив 15 років.

При цьому збільшення кількості оголошень не супроводжувалося аналогічним пожвавленням фактичних реєстрацій. У двох порівнюваних чотиритижневих періодах кількість операцій із вживаними авто зросла лише на 0,6%, тоді як потік нових онлайн-пропозицій — на 3,2%.

Нагадаємо, на початку вересня Інститут досліджень авторинку фіксував нерівномірну зміну цін залежно від типу двигуна. Найбільше за місяць зросла медіанна ціна гібридів — на 4,7%, бензинових авто — на 4,2%, тоді як дизельні машини практично не змінилися в ціні.

Водночас за підсумками серпня внутрішні перепродажі скоротилися на 4,3% проти липня та на 6,4% у річному вимірі — до 71 154 легковиків. Volkswagen Passat залишався найпопулярнішою моделлю на внутрішньому вторинному ринку.