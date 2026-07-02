Саудівська Аравія майже відновила довоєнний експорт нафти

Саудівська Аравія майже відновила довоєнні обсяги експорту сирої нафти після відновлення проходження танкерів через Ормузьку протоку. Протягом останніх шести днів країна відвантажувала близько 6,3 млн барелів нафти на добу, що відповідає середньому рівню 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, це один із найпереконливіших сигналів нормалізації поставок із Перської затоки після укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном.

У четвер чотири супертанкери саудівської компанії Bahri загальною місткістю близько 8 млн барелів були зафіксовані в Оманській затоці після завантаження на експортному терміналі Рас-Танура. Зростання поставок також забезпечують відвантаження з порту Янбу на узбережжі Червоного моря.

Поточний рівень експорту суттєво перевищує показники червня, коли, за оцінками Bloomberg, Саудівська Аравія експортувала близько 4,5 млн барелів нафти на добу.

Водночас відновлюються й поставки інших країн регіону. Об'єднані Арабські Емірати вже повернули експорт до докризового рівня понад 3,9 млн барелів на добу. За оцінкою американського чиновника, загальний обсяг транспортування нафти через Ормузьку протоку наразі перевищує 10 млн барелів на добу.

На тлі збільшення поставок ф'ючерси на нафту за останні тижні втратили весь приріст, отриманий під час загострення конфлікту на Близькому Сході. Учасники ринку оцінюють темпи повернення експорту регіону до нормального рівня та вплив додаткових обсягів на світовий баланс попиту і пропозиції.

За інформацією Bloomberg, державна компанія Saudi Aramco також продала щонайменше 6 млн барелів сирої нафти азійським покупцям на спотовій основі, що відрізняється від її звичної практики довгострокових контрактів.

Нагадаємо, саудівська національна нафтова компанія Saudi Aramco у п’ятницю відновила завантаження сирої нафти на своєму ключовому терміналі Рас-Танура в Перській затоці після майже чотиримісячної вимушеної зупинки.