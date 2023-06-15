В Украине начинают тестировать автоматическое закрытие ФЛП через "Дию"

В скором времени на портале "Дия" появится возможность закрыть ФЛП в несколько кликов. Услуга будет автоматическая, так что закрыть бизнес можно будет всего за 1 секунду. Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Данная услуга будет полезна тем, кто планирует изменить форму собственности своего предприятия или прекратить предпринимательскую деятельность.

В Минцифры отметили, что больше не нужно вручную заполнять заявление и ждать, пока его обработают у регистратора. Все необходимые данные будут автоматически получены из Единого государственного реестра (ЕГР). Это снизит риск ошибок, связанных с человеческим фактором. ФЛП только нужно проверить информацию и заверить ее электронной подписью.

После этого данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в налоговую по месту регистрации через ЕГР. И весь процесс завершен — ФЛП будет закрыт.

К тестированию могут приобщиться физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП или использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Кроме того, несмотря на отключение света, обстрелы российских преступников, украинцы продолжают реализовывать мощные идеи и открывать собственный бизнес. За 2022 год в приложении "Дия" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.

Ранее мы сообщали, что выписку из Единого государственного реестра можно будет получить на портале "Дия". Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.