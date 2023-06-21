Теперь на портале "Дія" можно автоматически закрыть ФЛП: как это сделать

Теперь ФЛП за несколько кликов на портале "Дія" можно не только открыть, но и закрыть. Услуга полностью автоматическая. Никаких ожиданий и проверок заявлений вручную система сама передает данные в Единый государственный реестр (ЕГР).

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Закрывайте ФЛП в секунду — новая услуга уже на портале "Дія". Она полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор", - отметил он.

Как уточнил Федоров, информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки.

"Вам нужно только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически. Результат получите на почту и в личном кабинете на портале "Дія"", - подчеркнул Федоров.

Воспользоваться услугой могут:

физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Как закрыть ФЛП на портале "Дія"

1. Авторизируйтесь на портале "Дія"

2 Выберите Автоматическое закрытие ФЛП

3. Щелкните Подать заявление.

4. Данные автоматически подтянутся из ЕГР – проверьте и подпишите.

Отметим, что Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование этой услуги 15 июня.

Напомним, что за 2022 год в приложении "Дія" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.