Одна з найпопулярніших функцій: скільки ФОП українці відкрили через "Дію"

У період з 1 травня 2021 року по 13 вересня 2023 року українці понад 400 тисяч разів відкрили ФОП автоматизовано через портал "Дія". Найбільше бізнесів відкривають у Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Дана функція є однією з найпопулярніших на порталі "Дія". Вона дозволяє відкрити власну справу всього за кілька секунд, без необхідності відвідувати державні установи.

Наразі процедура відбувається у автоматичному режимі без участі держреєстратора. Тобто, людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал Дія. Після цього ця заявка в автоматичному режимі передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП. Уся перевірка даних проходить у реєстрах без участі людей.

Із запровадженням автоматизованого відкриття ФОП у "Ді"ї 58 паперових полів для внесення даних перетворили у 10 електронних полів. При цьому Мін'юст отримує повну інформаційну картину з усіх необхідних полів.

Завдяки цьому реєстрація ФОП відтепер виключено можливість впливу людського фактору на прийняття рішення.

Нагадаємо, Незважаючи на відключення світла, обстріли російських злочинців, українці продовжують реалізовувати потужні ідеї та відкривати власні справи. За 2022 рік у застосунку “Дія” зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.

Також у "Дії" можна автоматично й закрити ФОП. З моменту запуску українці 200 тисяч разів скористалися послугою.

Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування цієї послуги 15 червня.