Одна из самых популярных функций: сколько ФЛП украинцы открыли с помощью "Дії"

В период с 1 мая 2021 по 13 сентября 2023 украинцы более 400 тысяч раз открыли ФЛП автоматизировано через портал "Дія". Больше бизнесов открывают в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Данная функция является одной из самых популярных на портале "Дія". Она позволяет открыть свое дело всего за несколько секунд, без необходимости посещать государственные учреждения.

В настоящее время процедура проходит в автоматическом режиме без участия госрегистратора. То есть человек авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал "Дія". После этого эта заявка в автоматическом режиме передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. Вся проверка данных осуществляется в реестрах без участия людей.

С введением автоматизированного открытия ФЛП в "Дії" 58 бумажных полей для внесения данных превратили в 10 электронных полей. При этом Минюст получает полную информационную картину из всех необходимых полей.

Благодаря этому регистрация ФЛП отныне исключена возможность влияния человеческого фактора на принятие решения.

Напомним, невзирая на отключение света, обстрелы российских преступников, украинцы продолжают реализовывать мощные идеи и открывать собственные дела. За 2022 год в приложении "Дії" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.

Также в "Дії" можно автоматически и закрыть ФЛП. С момента запуска украинцы 200 тысяч раз воспользовались услугой.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование этой услуги 15 июня.