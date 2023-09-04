Война не помешала: количество ФЛП в Украине бьет рекорды

По состоянию на начало осени, в Украине официально работают 2052326 ФЛП. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет довоенные рекорды.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

В Украине открывается больше новых бизнесов, чем закрывается

Отмечается, что в июне было зарегистрировано 31 477 ФЛП – рекордное количество за последние три года.

В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых ФЛП.

За период с апреля 2022 по сентябрь 2023 свою работу прекратили 290 910 ФЛП.

В среднем, сейчас закрывается около 17 тысяч ФЛП в месяц.

Количество ФЛП в регионах

Полномасштабная война оказала влияние на количество бизнесов в регионах. Так, с апреля 2022 по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФЛП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия. Так:

Донецкая область потеряла 8.2 тысяч предпринимателей

Харьковская - 7,1 тысячу

Херсонская - 4,5 тысяч

Луганская - 3,7 тысяч

Запорожская — более 2 тысяч фопов.

В некоторых регионах за соответствующий период больше открывается новых ФЛП, чем закрывается.

Так, наибольший прирост зафиксирован в Киеве - +12,9 тысячи, и на Львовщине - там увеличилось на 12,3 тысячи предпринимателей. Троицу регионов, где прибыло предпринимателей, замыкает Днепропетровщина – там + 8,6 тысячи ФЛП.

Заметим, что украинцы все чаще начали открывать свое дело после тяжелого для бизнеса периода начала большой войны.

Большинство "новоиспеченных" бизнесменов занимаются розничной торговлей – в первой половине 2023-го ею официально начали заниматься более 38 тысяч украинцев. Второе место занимает сфера ИТ – 12 тысяч новых предпринимателей. Замыкает троицу "Предоставление других индивидуальных услуг" — в этой сфере начали работать более 8 тысяч ФЛП.

Напомним, теперь ФЛП за несколько кликов на портале "Дія" можно не только открыть, но и закрыть. Услуга полностью автоматическая. Никаких ожиданий и проверок заявлений вручную система сама передает данные в Единый государственный реестр (ЕГР).

Источник фото: ua.depositphotos.com