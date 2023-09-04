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Війна не стала на заваді: кількість ФОП в Україні б’є рекорди
Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОП. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б’є "довоєнні" рекорди.
Про це повідомляє "Опендатабот".
В Україні відкривається більше нових бізнесів, ніж закривається
Зазначається, що у червні було зареєстровано 31 477 ФОП — рекордна кількість за останні три роки.
В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових ФОП.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОП.
В середньому, наразі закривається близько 17 тисячі ФОП на місяць.
Кількість ФОП у регіонах
Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. Так, з квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОП зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії. Так:
- Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців
- Харківська — 7,1 тисячу
- Херсонська — 4,5 тисяч
- Луганська — 3,7 тисяч
- Запорізька — більш ніж 2 тисячі фопів.
Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових ФОП, аніж закривається.
Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві — +12,9 тисяч, та на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тисяч ФОП.
Зауважимо, українці все частіше почали відкривати свою справу після важкого для бізнесу періоду початку великої війни.
Більшість "новоспечених" бізнесменів займаються роздрібною торгівлею - у першій половині 2023-го нею офіційно почали займатися більше 38 тисяч українців. Друге місце займає сфера ІТ - 12 тисяч нових підприємців. Замикає трійцю "Надання інших індивідуальних послуг" — у цій сфері розпочали працювати більше 8 тисяч ФОП.
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Джерело фото: ua.depositphotos.com