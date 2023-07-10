У червні в Україні зареєстровано рекордну кількість підприємців за 3 роки : які сфери найпопулярніші (ІНФОГРАФІКА)

Українці все частіше почали відкривати свою справу після важкого для бізнесу періоду початку великої війни. У червні було зареєстровано рекордну кількість підприємців за останні три роки.

Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

Загалом за перше півріччя 2023 року українці відкрили трохи менше 134 тисяч нових справ — це майже 70% від кількості відкритих фопів за весь 2022 рік.

У червні було створено більш ніж 31 тисяча нових ФОП,що є найбільшим показником не лише за період повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки. За інформацією Опендатабот, востаннє більше 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.

Інфографіка: Опендатабот

Більшість "новоспечених" бізнесменів займаються роздрібною торгівлею - у першій половині 2023-го нею офіційно почали займатися більше 38 тисяч українців. Друге місце займає сфера ІТ - 12 тисяч нових підприємців. Замикає трійцю "Надання інших індивідуальних послуг" — у цій сфері розпочали працювати більше 8 тисяч ФОП.

Інфографіка: Опендатабот

Серед регіонів лідером за кількістю новостворених ФОП у першому півріччі став Київ — трохи більше 19 тисяч. Друге і третє місце посіли Дніпропетровська та Львівська області — майже 12 тисяч та 10+ тисяч ФОП відповідно.

Найгірші показники реєстрації — у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, за 2022 рік у застосунку “Дія” зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.

Також з червня ФОП за кілька кліків на порталі “Дія” можна не тільки відкрити, але й закрити. Послуга повністю автоматична. Жодних очікувань та перевірок заяв вручну — система сама передає дані до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Джерело фото: ua.depositphotos.com