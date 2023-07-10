В июне в Украине зарегистрировано рекордное количество предпринимателей за 3 года: какие сферы самые популярные (ИНФОГРАФИКА)

Украинцы все чаще начали открывать свое дело после тяжелого для бизнеса периода начала войны. В июне было зарегистрировано рекордное количество предпринимателей за последние три года.

Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.

Всего за первое полугодие 2023 года украинцы открыли чуть менее 134 тысяч новых дел — почти 70% от количества открытых ФЛП за весь 2022 год.

В июне было создано более 31 тысяч новых ФЛП, что является наибольшим показателем не только за период полномасштабного вторжения, но и за последние три года. По информации Опендатабот, в последний раз более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.

Инфографика: Опендатабот

Большинство "новоиспеченных" бизнесменов занимаются розничной торговлей – в первой половине 2023-го ею официально начали заниматься более 38 тысяч украинцев. Второе место занимает сфера ІТ – 12 тысяч новых предпринимателей. Замыкает троицу "Предоставление других индивидуальных услуг" — в этой сфере приступили к работе более 8 тысяч ФЛП.

Инфографика: Опендатабот

Среди регионов лидером по количеству новосозданных ФЛП в первом полугодии стал Киев — немногим более 19 тысяч. Второе и третье место заняли Днепропетровская и Львовская области - почти 12 тысяч и 10 тысяч ФЛП соответственно.

Самые худшие показатели регистрации — в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых проходят боевые действия.

Инфографика: Опендатабот

Напомним, за 2022 год в приложении "Дія" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.

Также с июня ФЛП за несколько кликов на портале "Дія" можно не только открыть, но и закрыть. Услуга полностью автоматическая. Никаких ожиданий и проверок заявлений вручную система сама передает данные в Единый государственный реестр (ЕГР).

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