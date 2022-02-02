Глава Минфина рассказал, при каких условиях Украина может обойтись без выпуска евробондов

В 2022 году Украина сможет обойтись без выпуска еврооблигаций при условии получения кредитных средств от Международного валютного фонда (МВФ), макрофинансовой помощи ЕС и эффективных заимствований на внутреннем рынке.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает "Экономическая правда".

"Будем исходить из рыночной ситуации, стоимости денег в экономике и наших нужд. Бежать заимствовать под высокие ставки, ставя под сомнение трезвость и рациональность своей политики, мы не будем", – отметил глава Минфина.

По словам Марченко, в 2021 году недовыполнение плана по заимствованиям удалось перекрыть перевыполнением плана доходов и "не таким ритмическим финансированием расходов", поскольку распорядители средств не спешат использовать их.

"По внутренним обязательствам в феврале действительно нужно заплатить 59 млрд грн. Одна часть – валютная, другая – гривневая. С гривневыми выплатами нет проблем. Относительно валютных – у нас остатки на валютных счетах около 35 млрд грн, или более $1 млрд. То есть мы спокойно проходим этот период, даже если у нас не будет никаких валютных заимствований", – пояснил Марченко.

Напомним, в январе на фоне информации о возможном вторжении российских войск в Украину, на западных биржах украинские евробонды резко упали в цене. Их доходность на вторичном рынке превышала более 9% по долгосрочным бумагам, а по краткосрочным – 25%.

Так, вечером 14 января облигации с погашением в сентябре 2022 года торговались с доходностью 19,5%. Котировки облигаций со сроком погашения в 2026, 2027 и 2032 годах также обрушились.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.

Украина 24 ноября 2021 года получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by — он составил около 700 млн долларов.

В августе этого же года Украина также получила от МВФ значительно большую сумму — 2,7 млрд долларов — без всяких условий. Это была разовая выплата членам фонда для поддержки мировой экономики, осуществленная пропорционально вкладу каждой страны в МВФ.

Но невыполнение планов по заимствованиям привело к реальному дефициту денег у Минфина на уровне от $3 до 5 млрд, которые с переменным успехом удается покрыть только за счет внутренних займов.