Cанкции США за вторжение РФ в Украину снизят военный потенциал России – Белый дом

Санкции, которые США готовят на случай полномасштабного вторжения России в Украину, приведут к снижению российского промышленного потенциала.

Об этом в своем виртуальном выступлении в Экспортном центре в Массачусетсе заявил сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем заранее предусмотреть все конкретные действия, но на самом деле цель состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, приведут к снижению промышленного потенциала России и ее производственных мощностей, а не к проблемам традиционных отечественных потребителей – отметил Харелл.

Американский чиновник подчеркнул, что "серьезные финансовые затраты понесут крупные российские финансовые учреждения", планируется также "ввести ряд достаточно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе",

Кроме этого, по словам Харрелла, они "снизят способность РФ осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах".

Харрелл не конкретизировал, на какие сектора российской экономики будут направлены санкции, однако СМИ со ссылками на чиновников из Белого дома упомянули об авиации, морском деле, робототехнике, искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и обороне.

Представитель Совета нацбезопасности также заявил, что в Вашингтоне "совершенно уверены, что США будут иметь очень высокий уровень согласованности с Европой, если Россия действительно вторгнется в Украину".

Как передает Bloomberg, санкционные меры будут подразделяться на несколько категорий, включая ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, финансовые санкции и выделение физических и юридических лиц, близких к Кремлю.

Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и секторы.

Ранее сообщалось, что Сенат США опубликовал законопроект о введении санкций против России в случае вторжения российских войск в Украину. В санкционный список отдельно попал президент РФ Владимир Путин и другие представители верхушки власти.

В проект санкций попали и российские банки. Против них должны будут ввести ограничительные меры в течение 30 дней после возможного полномасштабного вторжения. Помимо этого, документ предполагает введение санкций против внешнего долга РФ и российского газопровода "Северный поток — 2".

Параллельно США вместе с союзниками обдумывают введение торговых ограничений для России. Их также собираются применить, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины.