Дефіцит держбюджету у квітні може зрости вдвічі - Мінфін

У березні Дефіциту державного бюджету становив 2,7 мільярда доларів, а у квітні він може зрости до 5-7 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, заявив в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, різко змінилася оцінка інфраструктурних втрат через війну. Якщо наприкінці березня її оцінювали в $120 млрд., то тепер вона виросла до $270 млрд.

Вже пошкоджено чи зруйновано 7 тисяч житлових будинків, зупинено близько 30% українських підприємств зупинилися, а 45% працюють лише частково, різко скоротилася торгівля.

В результаті доходи держбюджету лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.

За словами Марченка, за допомогою скорочення витрат не вдасться покрити дефіцит. Але Україна продовжить проводити платежі за держборгом, щоб уникнути дефолту чи реструктуризації.

Нагадаємо, державний Ощадбанк як первинний дилер почав надавати клієнтам сервіс придбання військових облігацій внутрішньої держпозики. Користуватися послугою можуть як фізичні, і юридичні особи.

При цьому якщо з початку повномасштабної війни Нацбанк в основному доларом запасався, але згодом почав стрімко продавати валюту на потреби війни. Така сама тенденція стосується і євро.