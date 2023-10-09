Госаудитслужба снова проверяет конструкторское бюро "Луч": предприятие просит о моратории на ревизии

29 сентября Государственная аудиторская служба начала ревизию отдельных вопросов деятельности государственного конструкторского бюро "Луч". Это уже третья проверка предприятия со стороны ГАСУ за время военного положения, сообщила 9 октября пресс-служба бюро.

В "Луче" напомнили, что Госаудитслужба обратилась к Минобороны с требованием о взыскании прибыли, полученной конструкторским бюро. 19 сентября госпредприятие попросило чиновников урегулировать выводы ГАСУ в соответствии с законодательством.

Через 10 дней после этого Государственная аудиторская служба начала ревизию отдельных вопросов деятельности "Луча", в том числе касательно включения прибыли в состав цены на продукцию.

В бюро утверждают, что за свои оборотные средства разрабатывают новые системы вооружения, ликвидируют последствия ракетных ударов, восстанавливают и заменяют поврежденное оборудование и продукцию, осуществляют релокацию производства и наращивают производственные мощности. Эти оборотные средства формируются прибылью, полученной, в частности, от государственных контрактов. Разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен правительственным постановлением №363.

"Требование Госаудитслужбы по возврату прибыли является критическим для деятельности предприятия и ставит под вопрос выживание оборонно-промышленного комплекса. Уже третья за время военного состояния проверка ГАСУ вызывает удивление и отвлекает человеческие ресурсы от разработки и производства вооружения", – отметили в КБ.

Там считают, что действия Госаудитслужбы по изъятию ресурсов у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) противоречат государственной политике и приведут к критическим последствиям.

"Луч" просит Кабинет министров и Верховную Раду ввести мораторий на проведение проверок предприятий ОПК до прекращения военного положения.

Госаудитслужба против "Луча": позиция ГАСУ

В Госаудитслужбе заявляли, что во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства обороны не требовали возврата средств в бюджет ни от одного поставщика.

"Мы после проведения ревизии только обратились с требованием к Минобороны обеспечить соответствие контрактов требованиям 335-го постановления", – сказал заместитель председателя службы Станислав Патюк.

По его словами, постановление №335 не предполагало прибыли поставщиков. Документ разрешил исполнителям подписывать договоры с Министерством обороны по упрощенным механизмам – без усложненных процедур закупки. Исполнители получали от государства до 100% предоплаты стоимости каждого такого контракта.

Для новых контрактов этот вопрос не актуален, поскольку ситуацию урегулировали в июле 2023 года новым постановлением.