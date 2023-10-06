Украинский "Антонов" присоединяется к рядам Европейской аэрокосмической и оборонной ассоциации

Одна из крупнейших европейских ассоциаций аэрокосмической и оборонной промышленности на этой неделе приняла первую украинскую компанию "Антонов" в качестве полноценного члена в то время, когда союзники Киева находятся под давлением по оказанию помощи, чтобы заверить Киев в своем долгосрочном обязательстве помочь отразить вторжение России.

Об этом сообщает Вloomberg.

Согласно сообщению, в Ассоциацию аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности (ASD) Европы, в состав которой входят такие компании, как Airbus SE, BAE Systems Plc и Rheinmetall AG.

"Я искренне поздравляю "Антонов" как нового члена ASD, что стало важным шагом к интеграции украинской аэрокосмической промышленности в европейскую промышленную экосистему", - сказал генеральный секретарь ASD Ян Пай.

Издание отмечает, что членство "Антонова" в ASD является одним из последних примеров промышленного сотрудничества между европейскими и украинскими производителями.

Напомним, государственное предприятие "Антонов" подписало соглашение с французской компанией Turgis & Gaillard о производстве беспилотников в Украине на базе французского дрона Aarok. Соглашение было подписано во время визита в Киев в минувшие выходные министра вооруженных сил Себастьена Лекорню.

Недавно Федеральное управление картелей Германии 28 сентября дало разрешение немецкой оборонной компании Rheinmetall создать совместно с украинским государственным предприятием "Украинский оборонпром" предприятие, которое будет заниматься производством военной техники.