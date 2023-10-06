Український "Антонов" приєднується до Європейської аерокосмічної та оборонної асоціації

Одна з найбільших європейських асоціацій аерокосмічної та оборонної промисловості цього тижня прийняла першу українську компанію "Антонов" як повноцінного члена в той час, коли союзники Києва перебувають під тиском щодо надання допомоги Україні, щоб запевнити Київ у своєму довгостроковому зобов’язанні допомогти відбити вторгнення Росії.

Про це повідомляє Вloomberg.

Згідно з повідомленням, до Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості (ASD) Європи, до складу якої входять такі компанії, як Airbus SE , BAE Systems Plc і Rheinmetall AG.

"Я щиро вітаю "Антонов" як нового члена ASD, що стало важливим кроком до інтеграції української аерокосмічної промисловості в європейську промислову екосистему", — сказав генеральний секретар ASD Ян Пай.

Видання зазначає, що членство "Антонова" в ASD є лише одним із останніх прикладів промислової співпраці між європейськими та українськими виробниками.

Нагадаємо, державне підприємство "Антонов" підписало угоду з французькою компанією Turgis & Gaillard про виробництво безпілотників в Україні на базі французького дрону Aarok. Угоду було підписано під час візиту до Києва минулих вихідних міністра збройних сил Себастьєна Лекорню.

Нещодавно Федеральне управління картелів Німеччини 28 вересня дало дозвіл німецькій оборонній компанії Rheinmetall створити спільно з українським державним підприємством "Український оборонпром" підприємства, яке буде займатися виробництвом військової техніки.