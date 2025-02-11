Украина ухудшила позиции в рейтинге восприятия коррупции: результаты за 2024 год

Украина получила 35 из 100 баллов в Индексе восприятия коррупции за 2024 год. В новом исследовании Transparency International наша страна занимает 105 место среди 180 стран.

Особенность Индекса восприятия коррупции в том, что большинство его исследований учитывают события в динамике, ориентируясь на данные за последние два года. Именно поэтому и результаты, полученные Украиной, следует проектировать не только на 2024 год, но и на 2023 год.

Напомним, в прошлом году Украина набрала 36 баллов (по сравнению с 2022 годом — 33 балла) и заняла 104 место. Таким образом, после ощутимого прироста на три балла в 2023 году уже в 2024-м Украина несколько потеряла позиции в антикоррупционной борьбе. Основными же драйверами перемен остаются реформы, направленные на евроинтеграцию и выполнение международных обязательств.

Инфографика: Transparency International.

Украина и соседи

Среди соседей Украина и дальше опережает Россию — которая в 2024 году потеряла 4 балла и с 22 баллами занимает 154 позицию. И так же продолжает падение Беларусь – северная соседка в прошлом году тоже потеряла 4 балла, и теперь с 33 баллами находится на 114 строчке.

Среди западных соседей улучшить свои позиции в целом удалось только Молдове – 43 балла, 76 место. Второй год подряд не меняется показатель Румынии – 46 баллов, 65 место. Все остальные страны ухудшили свои позиции.

Инфографика: Transparency International.

Украина и страны-кандидатки в ЕС

Как и в отношении Украины, показатели большинства стран-кандидатов в Евросоюз показывают тенденции к стагнации в борьбе с коррупцией. Так, за год не изменились показатели Грузии (53 балла, 53 место), Черногории (46 баллов, 65 место), Турции (34 балла, 107 место). На 1 балл уменьшились показатели Сербии (35 баллов, 105 место). По 2 балла потеряли Северная Македония (40 баллов, 88 место) и Босния и Герцеговина (33 балла, 114 место).

А улучшить свои показатели удалось только двум странам: на 1 балл выросли позиции Молдовы — 43 балла, 76 место, и на 5 баллов — показатели Албании (42 балла, 80 место). Таким образом, только Молдова и Албания показали в этом году прогресс, причем рост Албании — это лучшая динамика из всех стран-кандидатов в ЕС.

Инфографика: Transparency International.

Об Индексе восприятия коррупции

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) — показатель, рассчитываемый с 1995 года международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует. Индекс оценивает восприятие коррупции только в государственном секторе.

CPI взгляд представителей бизнеса, инвесторов, исследователей рынка и т.д. Он отражает точку зрения частного сектора и его восприятие коррупции в публичном секторе. Важно помнить, что CPI измеряет само восприятие, а не фактический уровень коррупции.

Напомним, Украина заняла 58 позицию в рейтинге мировых экономик по версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research, опубликовавшей свой ежегодный рейтинг World Economic League Table.

Согласно исследованию, на 2024 год, ВВП на душу населения Украины с учетом паритета покупательной способности (ПКС) оценивается в 19 603 доллара США. Это позволяет классифицировать страну как государство с доходом выше среднего.