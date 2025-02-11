Україна погіршила позиції у рейтингу сприйняття корупції: результати за 2024 рік

Україна отримала 35 зі 100 балів в Індексі сприйняття корупції за 2024 рік. У новому дослідженні Transparency International наша країна посідає 105 місце поміж 180 країн.

Особливість Індексу сприйняття корупції в тому, що більшість його досліджень враховують події в динаміці, орієнтуючись на дані за останні два роки. Саме тому і результати, отримані Україною, варто проєктувати не лише на 2024-й, а й на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого року Україна набрала 36 балів (у порівнянні з 2022 роком - 33 бали), та посіла 104 місце. Таким чином, після відчутного приросту на три бали у 2023 році, вже у 2024-му Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі. Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов’язань.

Інфографіка: Transparency International.

Україна і сусіди

З-поміж сусідів Україна і надалі випереджає Росію — яка у 2024 році втратила аж 4 бали і з 22 балами посідає 154 позицію. І так само продовжує падіння Білорусь — північна сусідка торік теж втратила 4 бали, і тепер з 33 балами знаходиться на 114 сходинці.

З-поміж західних сусідів покращити свої позиції загалом вдалося лише Молдові – 43 бали, 76 місце. Другий рік поспіль не змінюється показник Румунії — 46 балів, 65 місце. А всі інші країни погіршили свої позиції.

Інфографіка: Transparency International.

Україна і країни-кандидатки в ЄС

Як і у випадку щодо України, показники більшості країн-кандидаток в Євросоюз показують тенденції до стагнації в боротьбі з корупцією. Так, за рік не змінилися показники Грузії (53 бали, 53 місце), Чорногорії (46 балів, 65 місце), Туреччини (34 бали, 107 місце). На 1 бал зменшилися показники Сербії (35 балів, 105 місце). По 2 бали втратили Північна Македонія (40 балів, 88 місце) та Боснія і Герцеговина (33 бали, 114 місце).

А покращити свої показники вдалося лише двом країнам: на 1 бал виросли позиції Молдові — 43 бали, 76 місце, і аж на 5 балів — показники Албанії (42 бали, 80 місце). Таким чином, лише Молдова і Албанія показали цього року прогрес, причому зростання Албанії — це найкраща динаміка з-поміж усіх країн-кандидаток до ЄС.

Інфографіка: Transparency International.

Про Індекс сприйняття корупції

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) — показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень «авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів».

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює сприйняття корупції лише в державному секторі.

CPI погляд представників бізнесу, інвесторів, дослідників ринку тощо. Він відображає погляд приватного сектору та його сприйняття корупції в публічному секторі. Важливо пам’ятати, що CPI вимірює саме сприйняття, а не фактичний рівень корупції.

Нагадаємо, Україна зайняла 58-му позицію у рейтингу світових економік за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.

Згідно з дослідженням, станом на 2024 рік, ВВП на душу населення України з урахуванням паритету купівельної здатності (ПКС) оцінюється у 19 603 долари США. Це дозволяє класифікувати країну як державу з доходом вище середнього.