МВФ может утвердить новую программу для Украины на $8,1 млрд уже в феврале

Совет директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос утверждения новой программы финансовой поддержки Украины в размере 8,1 млрд долларов уже в феврале.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы Нацбанка Андрея Пышного, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Пышного, базовый сценарий предполагает принятие соответствующего решения в третьей декаде февраля. Именно в этот период ожидаются ключевые новости из Вашингтона по поводу дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

В то же время глава НБУ подчеркнул, что утверждение новой программы зависит от выполнения Украиной ряда предварительных обязательств.

Пышный добавил, что для этого Украина должна выполнить "некоторую домашнюю работу". Он не уточняя деталей, но дал понять, что речь идет о структурных и финансовых условиях, согласованных с фондом.

Ранее сообщалось, что Исполнительный совет МВФ рассмотрит открытие новой программы финансирования для Украины более чем на 8 млрд долларов, когда Киев выполнит предварительные условия.

Среди них – внедрить меры по расширению налоговой базы и устранению таможенных лазейок и получить гарантии финансирования от кредиторов.