40 млрд для бюджета или 115 млрд потерь: настоящая цена НДС для ФОП

В последние месяцы идет активная дискуссия по поводу новых инициатив, которые планируется согласовать в новом Меморандуме с МВФ, — они способны коренным образом изменить ландшафт украинского предпринимательства. От "налога на Uber" до обязательной регистрации плательщиком НДС для ФОП с оборотом более 1 млн грн.

Цель этих инициатив, по мнению их авторов, собрать больше денег в бюджет. Однако, по меньшей мере одна из этих инициатив — введение порога в 1 млн грн перехода на НДС для всех ФОП — не будет способствовать этой цели, а наоборот — уменьшит поступления в бюджет из-за усиления "дробления бизнеса" и "сокрытия оборотов ФОП".

Налоговые изменения: от посылок до такси

Меморандумом с МВФ предусмотрено несколько новых идей. Во-первых, налогообложение международных посылок по модели IOSS. Эта инициатива в целом полезна для экономики, поскольку направлена на выравнивание конкуренции, когда китайские маркетплейсы окажутся в равных условиях с украинскими производителями и начнут платить НДС. Для потребителя не предусматривается усложнение администрирования или получения посылок, вся административная работа будет возложена на маркетплейсы, которые станут налоговыми агентами.

Во-вторых, — "налог на цифровые платформы" (Uber, Bolt, Glovo). Это новшество предусматривает упрощенный налоговый режим для самозанятых, работающих через цифровые платформы. Физическому лицу не нужно будет регистрировать ФОП или подавать декларацию — цифровая платформа будет автоматически удерживать 5% налога на доходы физических лиц и (до завершения военного положения) 5% военного сбора. После завершения военного положения такое налогообложение будет самым либеральным среди других систем налогообложения.

НДС для ФОП: расчеты "с потолка"

Основной проблемный пункт Меморандума с МВФ — идея обязать ФОП становиться плательщиками НДС при достижении годового оборота в 1 млн грн. Минфин уверяет, что это принесет бюджету 40,1 млрд грн, а расходы на администрирование составят лишь 179 млн грн. Эти цифры базируются на предположении, что предприниматель будет тратить на НДС всего 56 часов в год.

Однако реальность совсем другая. Согласно исследованиям CASE Украина (на основе репрезентативного опроса Info Sapiens 2024), разница в трудозатратах между плательщиком единого налога без НДС и с НДС составляет 140,2 человеко-дней в год. Это в 20 раз больше, чем насчитал Минфин.

Специальный опрос Всемирного банка "Ukraine: 2024 Tax Compliance Cost Survey " свидетельствует, что украинский бизнес тратил в среднем на выполнение только налоговых обязательств 74,4 дня в год (595 человеко-часов).

Если перевести это в деньги, то дополнительные расходы на одного предпринимателя (с учетом средней зарплаты бухгалтера) составят около 93 тыс. грн в год. Для 660 тысяч ФОП суммарные контрпроизводительные расходы составят от 61 (на данных WB, без учета расходов на учет) до 115 млрд грн (на данных CASE, InfoSapiens).

Вывод: потенциальный фискальный эффект (+40 млрд) даже не покрывает административные расходы (-115 млрд грн). Это значительный отрицательный проект для общественного благополучия в целом.

Коррупционные риски и тенизация

Статус плательщика НДС в Украине — это повышенное количество проверок и блокировок налоговых накладных. По данным исследования CASE, плательщики НДС сталкиваются с коррупционным давлением вдвое чаще, чем неплательщики (11% против 4,8%).

Инициатива "НДС для всех ФОП от 1 млн грн" приведет к следующим сценариям:

Дробление: один ФОП превратится в три-четыре-пять, чтобы не пересекать границу в 1 млн грн в год.

Полная тень или сокрытие большинства оборотов: работа исключительно за наличные или сокрытие большей части дохода, с соответствующей коррупционной составляющей в случае проверок.

Налоговая эмиграция: из-за чрезмерной сложности администрирования высококвалифицированные специалисты могут изменить налоговое резидентство.

Вокруг оборота в 1 миллион гривен возникнет существенная аномалия — предпринимателю станет невыгодно расти, ведь первая же гривна свыше лимита в 1 млн грн заставит его тратить дополнительные 93 тысячи гривен в год на учет, что сделает его неконкурентоспособным по сравнению с "тенневиками".

Где на самом деле скрывается дополнительный ресурс для госбюджета

Потери бюджета от реальных схем злоупотребления упрощенной системой налогообложения оцениваются в 26–32 млрд грн в год. Ключевые схемы известны:

· "обнал" через 3 группу: (~10-13 млрд грн потерь);

· сетевое дробление (2 группа): маскировка большого ритейла под псевдо-ФОП (~11-13 млрд грн);

· схема ФОП вместо найма: (~16-19 млрд грн).

Бить НДС по всем 660 тысячам предпринимателей ради устранения этих схем — это как лечить головную боль гильотиной.

Однако эти схемы с "упрощенкой" — далеко не самые большие схемы теневой экономики. Ресурсы проверяющих органов и изменения в законодательство следует в первую очередь сосредоточить на схемах, которые наносят урон бюджету на сотни млрд гривен в год.

Топ-3 этих схем наносят следующие потери бюджету:

· заработные платы "в конвертах" = 200-265 млрд грн в год;

· "серый импорт" и контрабанда = 105-120 млрд грн в год;

· контрафакт и "серая подакцизка" = 39-43 млрд грн в год.

Что стоит сделать вместо "НДС для ФОП от 1 млн грн"

Ряд разумных решений уже зафиксирован в Нацстратегии доходов, но почему-то они игнорируются. Настоящая реформа должна включать:

· IT-консолидацию: передачу баз данных ГНС под контроль независимого администратора;

· Интеграцию с ЕС: автоматический обмен таможенной информацией с другими странами для борьбы с "серым импортом";

· Качественные KPI для Таможни, Налоговой, БЭБ: работа на уменьшение tax gap, а не на выполнение "планов сборов";

· Anti-abuse rules: использование инструментов ATAD Directive для борьбы с искусственным дроблением;

· Борьба с "дропами": реестр дропов от НБУ и обязательные критерии по "кустам ФОП" для банков.

Для минимизации схемы "ФОП вместо найма" необходимо принять законопроект №13507, устанавливающий четкие критерии отличия псевдо-наемных от наемных работников.

И главное — без завершения судебной реформы и институциональной реформы Налоговой и Таможенной служб (при участии международных экспертов) какие-либо новые налоги или усложнения администрирования будут только способствовать тенизации и увеличивать коррупционные возможности.

Надеемся, Кабмин и народные депутаты взвешенно подойдут к изменениям в налоговой политике в 2026 году и реализуют из Меморандума МВФ ключевые положительные пункты (налог на цифровые платформы, трудовые критерии, европейская модель One stop shop и т.п.), оставив без рассмотрения негативный для экономики пункт об изменении порога перехода на НДС для упрощенной системы налогообложения.