Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговая перевыполнила план поступлений в госбюджет, несмотря на проблемы с рядом показателей

гривны
Налоговая перевыполнила план поступлений в госбюджет / Shutterstock

Выполнение плана поступлений в государственный бюджет Украины за первые пять месяцев 2026 составляет 101,9%, а отдельно за май — 103,7%. Однако есть проблемы с выполнением ряда бюджетоформирующих показателей, включая НДС и акциз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Во время войны налоги перестают быть просто цифрами. Это об устойчивости страны… об ответственности каждого плательщика и о помощи государства каждому, кто работает честно", — подчеркнула глава ГНСУ Леся Карнаух.

По итогам мая 2026 года план поступлений налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой, выполнен на 103,7%. Дополнительные поступления в бюджет составили плюс 5,3 млрд грн, а общая сумма поступлений в общий фонд государственного бюджета составила 148,8 млрд грн.

Основными источниками финансирования в мае стали:

  • налог на прибыль предприятий, который принес 68,6 млрд грн, что на 12,6 млрд грн больше запланированного уровня;
  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 36,7 млрд грн, что превысило план на 2,1 млрд грн.

"Несмотря на положительную динамику поступлений, уже не первый месяц наблюдаем проблемы с выполнением ряда бюджетоформирующих показателей. В частности, НДС и акциз. Причины объективные - обусловлены постоянными атаками на энергетику, сокращением производства и изменением логистики", - добавила Карнаух.

Всего по итогам января - мая 2026 поступления в общий фонд государственного бюджета составили 584,7 млрд грн. Общее выполнение плана за этот период зафиксировано на уровне 101,9%, что позволило собрать более нормы плюс 11,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, бюджетные поступления выросли на 64,2 млрд грн, или на 12,3%. Руководитель ГНС отметила, что ведомство прилагает усилия для обеспечения полноты уплаты сборов, сохраняя положительную тенденцию пяти месяцев.

Напомним, в апреле 2026 года общий фонд государственного бюджета получил 302,6 млрд. грн. Государственная налоговая служба выполнила план на 104,2%, обеспечив дополнительные 3,8 млрд грн, а таможенная служба – на 101%, что принесло более 0,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук