Бюджет получил 8,7 миллиарда гривен "налога на Google" с начала года

За первые пять месяцев 2026 года мировые гиганты цифрового рынка уплатили в государственный бюджет Украины более 8,7 миллиарда гривен так называемого "налога на Google". Компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, существенно увеличили объемы отчислений по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

В валютном эквиваленте международные плательщики НДС перечислили в украинскую казну 80,4 миллиона евро и 105,4 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валютные поступления выросли на 6,4 миллиона евро и 21,1 миллиона долларов США соответственно.

Кто платит больше всего и сколько новых компаний добавилось

По информации руководителя ГНС Леси Карнаух, лидерами по объемам отчислений остаются крупнейшие мировые технологические и развлекательные бренды, среди которых Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix.

Помимо роста сумм налоговики фиксируют и увеличение количества самих плательщиков. С начала 2026 года на учет в Украине стали еще 12 иностранных компаний. Всего на сегодняшний день в стране официально зарегистрировано уже 154 таких плательщика НДС.

Глава Государственной налоговой службы подчеркнула, что рост поступлений свидетельствует о стабильном развитии цифровой экономики и увеличении объемов потребления онлайн-сервисов среди украинцев. Это важный финансовый ресурс для государства, который формируется благодаря справедливому налогообложению глобальных онлайн-платформ.

Согласно нормам действующего законодательства, иностранные компании обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС в Украине, если общая стоимость предоставленных ими электронных услуг для украинских потребителей за последние 12 месяцев превысила эквивалент 1 миллиона гривен.

Напомним, Apple, Google и Meta пополнили бюджет Украины на 6,9 млрд грн. Тогда по итогам первых четырех месяцев 2026 г. фиксировался рост поступлений от "налога на Google" на 28% по сравнению с началом года.