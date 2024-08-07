ПриватБанк продает права требования по кредиту физических лиц на сумму 1,6 млрд грн

ПриватБанк предлагает профессиональным участникам рынка на СЕТАМ приобрести права требования по портфелю кредитов физических лиц на сумму 1,6 млрд. грн.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк предлагает профессиональным участникам рынка до 20 августа 2024 года зарегистрироваться на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП "СЕТАМ" для приобретения прав требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 1,6 млрд грн, которая является первоначальной (стартовой) ценой лота", — говорится в сообщении.

Условия продажи являются честными и прозрачными

Отмечается, что портфель на продажу включает более 155 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Как отмечают в ПриватБанке, из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

В финучреждении уверяют, что условия продажи честны и прозрачны — права требования по такому портфелю включают только тело кредита и начисленные проценты.

Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов, состоящих из автоматического пошагового снижения начальной (стартовой) цены лота, этапов представления закрытых ценовых предложений (особых ставок) и ценового предложения.

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу, и отвечают требованиям банка.

Подробная информация о принятии участия в электронных торгах по продаже портфеля и порядке ознакомления с ним размещена на веб-сайте ГП “СЕТАМ” по ссылке.

Напомним, в рамках утвержденной Правительством и НБУ политики сокращения проблемной задолженности государственных банков, ПриватБанк планирует до конца 2024 года продать через СЕТА права требования по портфелю карточных кредитов на 4,8 миллиарда гривен.

Какое влияние на банковскую систему имеют неработающие кредиты

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Ущерб, который банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Как отмечал генеральный директор финкомпании Activitis Павел Матияш, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести детальный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, которые были сформированы почти под 100% суммы этих кредитов.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины составила 34,6%, что на 2,8 процентных пункта меньше по сравнению с началом года. Общий объем NPL за первое полугодие 2024 года уменьшился на 4,2 млрд. грн., достигнув 418,2 млрд. грн.