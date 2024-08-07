ПриватБанк продає права вимоги за кредитами фізичних осіб на суму 1,6 млрд грн

ПриватБанк пропонує професійним учасникам ринку на СЕТАМ придбати права вимоги за портфелем кредитів фізичних осіб на суму 1,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

"ПриватБанк пропонує професійним учасникам ринку до 20 серпня 2024 року зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП “СЕТАМ” для придбання прав вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 1,6 млрд грн, яка є початковою (стартовою) ціною лоту", - йдеться у повідомленні.

Умови продажу є чесними та прозорими

Зазначається, що портфель на продаж включає понад 155 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

Як зауважують в ПриватБанку, з портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

У фінустанові запевняють, що умови продажу є чесними та прозорими - права вимоги за таким портфелем включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій (особливих ставок) та цінової пропозиції.

До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.

Детальна інформація щодо прийняття участі в електронних торгах з продажу портфелю та порядок ознайомлення з ним, розміщено на веб-сайті ДП “СЕТАМ” за посиланням.

Нагадаємо, в рамках затвердженої Урядом та НБУ політики скорочення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати через СЕТАМ права вимоги за портфелем карткових кредитів на 4,8 мільярда гривень.

Який вплив на банківську систему мають непрацюючі кредити

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Збитки, які банки можуть понести від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал фінустанов. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Як зазначав генеральний директор фінкомпанії ActivitisПавло Матіяш, для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід прийняти обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 липня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України становила 34,6%, що на 2,8 відсоткових пункта менше порівняно з початком року. Загальний обсяг NPL за перше півріччя 2024 року зменшився на 4,2 млрд грн, досягнувши 418,2 млрд грн.