Из-за оккупантов невозможно потушить пожар в зоне отчуждения возле ЧАЭС: есть риск повышенного уровня радиации

Украине, Беларуси и другим странам Европы грозит повышенный уровень радиации - в зоне отчуждения возле ЧАЭС загорелось более 10 тысяч гектаров леса, но погасить их невозможно из-за захвата территории оккупантами.

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27 марта омбудсменка Людмила Денисова сообщила, что пожары в районе ЧАЭС чреваты повышенным уровень радиации, который угрожает Украине, Беларуси и другим странам Европы.

«В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горят более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха», — сообщила она в своем телеграм-канале.

По словам Денисовой, потушить пожар сейчас невозможно из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками, а ветреная и сухая погода может спровоцировать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Денисова подчеркивает - пламя может перекинуться на хранилища отработанного ядерного топлива и ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны. В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния. Это в свою очередь грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы.

В связи с этим Денисова призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира.

Напомним, часть леса в зоне отчуждения возле временно оккупированной Чернобыльской АЭС, начала гореть в ночь с 23 на 24 марта. Некоторые очаги возгорания ликвидированы или локализованы. Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил, что кроме леса в зоне отчуждения ранее возникали пожары в разных местах.