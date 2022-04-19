Протягом доби США надішлють 7 літаків з військовою допомогою Україні — ЗМІ

Сполучені Штати Америки надішлють велику партію допомоги для протидії українських військових російській агресії. Про це CNN повідомляє із посиланням на неназваного представника міністерства оборони США.

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Сім рейсів з військовою допомогою прибудуть до Європи найближчими 24 годинами, повідомив високопосадовець журналістам у вівторок, 19 квітня.

Він зазначив, що "жодна з цих партій не затримується надто довго, перш ніж її вивантажують із літаків" і направляють в Україну.

А в рамках цього пакету допомоги США нададуть Україні 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, 18 гаубиць, обладнання для захисту від хімічних атак, повідомив Пентагон. Він включає також 200 бронетранспортерів M113, 10 протиартилерійських радарів, 500 протитанкових ракет Javelin та 30 000 комплектів бронежилетів та касок.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден скликав термінову зустріч зі світовими лідерами через новий наступ Росії на Україну.

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки зараз вивчає всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити РФ державою, яка підтримує тероризм.