США введуть нові санкції проти оборонного сектору Росії та Білорусі: під удар потрапили 120 компаній

Сполучені Штати Америки вирішили запровадити додаткові санкції щодо оборонного, аерокосмічного та морського секторів Росії, додавши до свого списку 120 організацій з Росії та Білорусі, повідомив Білий дім.

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Міністерство торгівлі США запровадить їх офіційно найближчими днями. Нові санкції спрямовані проти російського оборонного, аерокосмічного та морського секторів.

За словами прессекретаря Кейт Бедінгфілд, Мінторг додасть 120 організацій з Росії та Білорусі до списку санкцій організацій, в результаті чого кількість російських і білоруських компаній у списку перевищить 200.

"Додавання до цього списку означає, що ці організації більше не можуть отримувати передові технології США без ліцензії, в якій у більшості, якщо не у всіх цих випадках буде відмовлено", - додала вона.

Це сталося лише через кілька годин після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нові санкції щодо десятків російських фізичних та юридичних осіб.

У свою чергу Мінфін США в четвер розширив свій список санкцій щодо Росії, додавши до нього 13 фізичних осіб і 21 компанію.

Згідно із заявою на сайті відомства, нові санкції Мінфіну США "націлені на операторів російського технологічного сектору, щоб не дати йому ухилитися від безпрецедентних багатосторонніх санкцій та закупити найважливіші західні технології".

Крім того, раніше США запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ. Інші країни також активно ізолюють Росію. Великобританія 24 березня запровадила нові санкції проти російських еліт та бізнесу. При цьому прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив уряду своєї країни, що однієї угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування британських санкцій проти Кремля.