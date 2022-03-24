США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ

Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками и партнерами ввели дополнительные санкции против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

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Как информирует пресс-служба Белого дома, под новые ограничительные меры попали более 400 физических и юридических лиц, среди которых 328 членов Государственной Думы РФ.

Санкции также введены и против самой Госдумы как организации, а также против главы российского Сбербанка и советника Путина с 1990-х годов Германа Грефа, бизнесмена Геннадия Тимченко, его компаний и членов его семьи, 17 членов правления российского финансового учреждения "Совкомбанк", 48 крупных российских оборонных государственных предприятий, которые производят оружие, использовавшееся во время вторжения России в Украину.

В частности, по данным Министерства финансов США, под американские санкции попали:

– государственный конгломерат "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", производящий подводное оружие, а также компьютеры и радиолокационные системы. Под санкции попали и 28 "дочек" компании;

– холдинг "Высокоточные комплексы", который снабжает армию РФ зенитно-воздушными и противотанковыми ракетными комплексами, среди которых ЗРК "Панцирь" и ракеты "Искандер";

– госкорпорация РФ "Техмаш", которая концентрируется на выпуске реактивных систем залпового огня и гранатометов, реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования, неуправляемых бомб и другой оборонной продукции;

– государственный холдинг "Русские вертолеты", занимающийся производством и обслуживанием гражданских и военных вертолетов;

– частное предприятие "Кронштадт", разрабатывающее и производящее оборудование, программное обеспечение для беспилотной авиации и оборонной промышленности России. Кронштадт имеет полный цикл производства беспилотников.

В Минфине отметили, что эти предприятия больше не смогут применять западные технологические и финансовые ресурсы.

При этом в Белом доме подчеркнули, что будут отслеживать не только поставщиков оружия, но и все цепочки поставок.

Новые санкции США предусматривают также инициативы, направленные на борьбу с уклонением от санкций.

"Лидеры стран "Большой семерки" и Европейского Союза сегодня объявили об инициативе по обмену информацией и координации ответных мер, связанных с уклонениями, направленными на снижение эффективности и воздействия наших совместных санкционных действий. Вместе мы не допустим уклонения от санкций или их отмены. В рамках этих усилий мы также будем привлекать правительства других стран к принятию санкций, аналогичных тем, которые уже введены "Большой семеркой" и другими партнерами", – заявили в Белом доме.

Вашингтон также планирует и дальше ограничивать возможности центробанка РФ по использованию международных резервов, включая золото, для поддержания российской экономики и финансирования жестокой войны Путина.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов разработала законопроект, который предусматривает запрет Российской Федерации использовать золотые запасы для смягчения последствий международных санкций.

Перед этим власти США запретили импорт нефти и газа из России. Следом за Соединенными Штатами сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры.

В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сообщил, что его страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину.

Кроме этого, 2 марта США присоединились к Европе, закрыв небо для самолетов РФ, а Министерство финансов США наложило санкции на российских бизнесменов, приближенных к главе РФ Владимиру Путину, а также на членов их семей.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.