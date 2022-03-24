США запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ

Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками та партнерами запровадили додаткові санкції проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

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Як інформує прес-служба Білого дому, під нові обмежувальні заходи потрапили понад 400 фізичних та юридичних осіб, серед яких 328 членів Державної Думи РФ.

Санкції також запроваджено і проти самої Держдуми як організації, а також проти глави російського Ощадбанку та радника Путіна з 1990-х років Германа Грефа, бізнесмена Геннадія Тимченка, його компаній та членів його сім'ї, 17 членів правління російської фінансової установи "Совкомбанк", 48 великих російських оборонних державних підприємств, що виробляють зброю, що використовувалася під час вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, за даними Міністерства фінансів США, під американські санкції потрапили:

– державний конгломерат "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння", що виробляє підводну зброю, а також комп'ютери та радіолокаційні системи. Під санкції потрапили і 28 "дочок" компанії;

– холдинг "Високоточні комплекси", який забезпечує армію РФ зенітно-повітряними та протитанковими ракетними комплексами, серед яких ЗРК "Панцир" та ракети "Іскандер";

– держкорпорація РФ "Техмаш", яка концентрується на випуску реактивних систем залпового вогню та гранатометів, реактивних систем залпового вогню наземного та морського базування, некерованих бомб та іншої оборонної продукції;

– державний холдинг "Російські вертольоти", що займається виробництвом та обслуговуванням цивільних та військових вертольотів;

– приватне підприємство "Кронштадт", що розробляє та виробляє обладнання, програмне забезпечення для безпілотної авіації та оборонної промисловості Росії. "Кронштадт" має повний цикл виробництва безпілотників.

У Мінфіні зазначили, що ці підприємства більше не зможуть застосовувати західні технологічні та фінансові ресурси.

При цьому у Білому домі наголосили, що відслідковуватимуть не лише постачальників зброї, а й всі ланцюжки поставок.

Нові санкції США також передбачають ініціативи, спрямовані на боротьбу з ухилянням від санкцій.

"Лідери країн "Великої сімки" та Європейського Союзу сьогодні оголосили про ініціативу щодо обміну інформацією та координації заходів у відповідь, пов'язаних з ухиленнями, спрямованими на зниження ефективності та впливу наших спільних санкційних дій. Разом ми не допустимо ухилення від санкцій або їх скасування. У рамках цих зусиль ми також залучатимемо уряди інших країн до прийняття санкцій, аналогічних тим, які вже запроваджено "Великою сімкою" та іншими партнерами", – заявили в Білому домі.

Вашингтон також планує й надалі обмежувати можливості центробанку РФ щодо використання міжнародних резервів, включаючи золото, для підтримки російської економіки та фінансування жорстокої війни Путіна.

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів розробила законопроєкт, який передбачає заборону Росії використовувати золоті запаси для пом'якшення наслідків міжнародних санкцій.

Перед цим влада США заборонила імпорт нафти та газу з Росії. Слідом за Сполученими Штатами відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів.

Зокрема, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг повідомив, що його країна припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.

Крім цього, 2 березня США приєдналися до Європи, закривши небо для літаків РФ, а Міністерство фінансів США наклало санкції на російських бізнесменів, наближених до глави РФ Володимира Путіна, а також членів їхніх сімей.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.