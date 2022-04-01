США введут новые санкции против оборонного сектора России и Беларуси: под удар попали 120 компаний

Соединенные Штаты Америки решили ввести дополнительные санкции в отношении оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив в свой список 120 организаций из России и Беларуси, сообщил Белый дом.

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Министерство торговли США введет их официально в ближайшие дни. Новые санкции направлены против российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов.

По словам пресс-секретаря Кейт Бедингфилд, Минторг добавит 120 организаций из России и Беларуси в санкционный список организаций, в результате чего число российских и белорусских компаний в списке превысит 200.

"Добавление в этот список означает, что эти организации больше не могут получать передовые технологии США без лицензии, в которой в большинстве, если не во всех этих случаях будет отказано", — добавила она.

Это произошло всего через несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новых санкциях в отношении десятков российских физических и юридических лиц.

В свою очередь Минфин США в четверг расширил свой санкционный список в отношении России, добавив в него 13 физических лиц и 21 компанию.

Согласно заявлению на сайте ведомства, новые санкции Минфина США "нацелены на операторов российского технологического сектора, чтобы не дать ему уклониться от беспрецедентных многосторонних санкций и закупить важнейшие западные технологии".

Кроме того, ранее США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ. Другие страны также активно изолируют Россию. Великобритания 24 марта ввела новые санкции против российских элит и бизнеса. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил правительству своей страны, что одного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно для отмены британских санкций против Кремля