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В Великобритании назвали условия снятия санкций с России

В Великобритании назвали условия снятия санкций с России
Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала три условия снятия санкций с России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные в отношении российских физических лиц и компаний, могут быть сняты, если Россия уйдет с территории Украины и возьмет на себя обязательство прекратить агрессию.

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Об этом пишет Reuters.

Великобритания и другие западные страны используют экономические санкции, чтобы нанести вред российской экономике и наказать президента Владимира Путина за вторжение в Украину, стремясь заставить его отказаться от того, что он называет "специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины".

"Мы знаем, что Россия подписала несколько соглашений, которые она просто не соблюдает. Поэтому нужны жесткие рычаги. Конечно, санкции — это жесткий рычаг", — сказала Лиз Трасс 

Она предположила, что санкции с России могут сняты, если Москва изменит курс.

"Эти санкции должны действовать до полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет. Кроме того, есть возможность иметь мгновенные санкции в случае дальнейшей агрессии в будущем. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать", - отметила Лиз Трасс.

А пока этого не произошло, она призвала удвоить поставки оружия в Украину и усилить санкции против России.

Также Трасс намекнула, что "сделку" по Украине будет сопровождать Лондон.

"Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки", - отметила Трасс.

Британское правительство заявляет, что на данный момент оно ввело санкции в отношении банков с общим объемом активов в 500 миллиардов фунтов стерлингов (658,65 миллиарда долларов США), а также олигархов и членов их семей с состоянием более 150 миллиардов фунтов стерлингов.

Трасс также предположила, что кризис сблизил Великобританию и Европейский Союз после того, как отношения стали сильно натянутыми после Brexit.

"Конечно, есть некоторые области, в которых у нас есть разногласия с ЕС. Но в основном мы все демократические нации, мы все верим в свободу и право людей выбирать свои собственные правительства, и мы очень едины в борьбе", - заявила Трасс.

Отметим, Великобритания 24 марта ввела новые санкции против российской элиты и бизнеса, направленные против стратегических отраслей, в частности ограничения введены в отношении оборонного производства и банковского сектора.

Автор:
Светлана Манько