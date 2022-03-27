У Великобританії назвали умови зняття санкцій з Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що санкції, введені щодо російських фізичних осіб та компаній, можуть бути зняті, якщо Росія піде з території України та візьме на себе зобов'язання припинити агресію.

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Про це пише Reuters.

Великобританія та інші західні країни використовують економічні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці та покарати президента Володимира Путіна за вторгнення в Україну, прагнучи змусити його відмовитись від того, що він називає "спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України".

"Ми знаємо, що Росія підписала кілька угод, яких вона просто не дотримується. Тому потрібні жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль", - сказала Ліз Трасс.

Вона припустила, що санкції з Росії можуть бути зняті, якщо Москва змінить курс.

"Ці санкції мають діяти до повного припинення вогню та виведення військ, а також зобов'язань про те, що агресії більше не буде. Крім того, є можливість мати миттєві санкції у разі подальшої агресії у майбутньому. Це реальний важіль, який, я думаю, можна використати ", – зазначила Ліз Трасс.

А поки що цього не сталося, вона закликала подвоїти постачання зброї в Україну та посилити санкції проти Росії.

Також Трас натякнула, що угоду по Україні супроводжуватиме Лондон.

"Коли настане час для переговорів, я хочу, щоб Великобританія відіграла ключову роль у забезпеченні підтримки України в укладанні ефективної угоди", - наголосила Трасс.

Британський уряд заявляє, що на даний момент він запровадив санкції щодо банків із загальним обсягом активів у 500 мільярдів фунтів стерлінгів (658,65 мільярда доларів США), а також олігархів та членів їхніх сімей зі статком понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

Трасс також припустила, що криза зблизила Великобританію та Європейський Союз після того, як відносини стали сильно натягнутими після Brexit.

"Звичайно, є деякі питання, в яких у нас є розбіжності з ЄС. Але здебільшого ми всі демократичні нації, ми всі віримо у свободу та право людей обирати свої власні уряди, і ми дуже єдині у боротьбі", - заявила Трасс.

Зазначимо, Великобританія 24 березня запровадила нові санкції проти російської еліти та бізнесу, спрямовані проти стратегічних галузей, зокрема обмеження введені щодо оборонного виробництва та банківського сектору.