Путин не может остаться при власти, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин не может остаться при власти. Об этом Байден сказал в ходе своего выступления в Варшаве.

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"Диктатор, который пытается построить империю, никогда не одолеет любовь к свободе. Мир будет свободным, Украина никогда не будет победой для России. Свободные люди не хотят жить во тьме. Они хотят иметь свободное будущее, светлое будущее, с демократией, достоинством, свободой и возможностями. Вы знаете, этот человек(Путин) не может остаться при власти", — сказал Байден.

В ходе своего выступления президент США упомянул Папу Римского Иоанна-Павла ІІ, который в 1979 году занял престол, а спустя 10 лет польское движение "Солидарность" одолело социалистический режим в Польше, после чего аналогичные процессы начались в других странах соцлагеря, а СССР развалился.

"И сейчас за демократию и свободу Украина и ее народ также борются на передовой. Чтобы спасти свою страну. Они храбро сражаются за демократические принципы. Они борются за верховенство права, за справедливые и свободные выборы, свободу слова, право на вероисповедование. Это главные принципы свободного общества, но они всегда нарушались и за них всегда боролись. Мир несовершенен, как мы знаем. Есть амбиции и аппетиты некоторых людей, которые хотят доминировать над свободой. И я хочу сказать народу Украины: мы с вами, мы вместе с вами", — сказал Байден.

Он также отметил, что в настоящее время Россия придушила у себя свободу и демократические принципы, а теперь пытается сделать то же в соседних странах.

"Они фальшиво говорят об этнической солидарности, об освобождении своих этнических групп. Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину. Это циничная ложь. Он также хочет свергнуть президента Зеленского, который был демократически избран, который еврей и дед которого боролся с нацистской Германией", — сказал американский президент.

Также он подчеркнул, что НАТО не собирается принимать новых членов, несмотря на ложь, которую распространяет Кремль. Ранее США и НАТО вели активные переговоры с Кремлем, пытаясь избежать войны. Однако Россия показала, что не заинтересована в мире.

Кроме того Байден напомнил о том, что весь Западный мир объединился в санкциях против России, импорт российских энергоносителей ограничен, в отношении российского руководства и членов их семей введены санкции, как и в отношении российских олигархов.

"Олигархи, которые заработали себе доходы коррупцией, также разделят эту боль. Более 400 компаний оставили Россию. Рубль превратился в пепел. Для того чтобы купить доллар, нужно 200 рублей", — сказал Байден.

Также он напомнил, о том, что США предоставили Украине военную и гуманитарную помощь и намерены предоставлять ее в дальнейшем. Также США намерены принять 100 тысяч беженцев из Украины.

"Я обращаюсь к россиянам. Вы нам не враги. Я не верю, что вы поддерживаете убийства невиновных или бомбардировки школ и больниц. Или уничтожение городов. Миллионы семей сейчас вынуждены покинуть свои дома. Среди всех людей вы, россияне, помните, когда вы были в аналогичной ситуации во Второй мировой. То, что ваше поколение переживает. Они переживали блокаду Ленинграда. Это как раз то, что российская армия делает с украинскими городами сейчас. Сейчас агрессия российского президента отрезала вас от всего мира и перекинула вас в 19 век. И вы не такие. Вы не хотите такого будущего для своих детей. Эта война не стоит того, чтобы вы его поддерживали", — сказал президент США.