Путін не може залишитися при владі, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін не може залишитись при владі. Про це Байден сказав під час свого виступу у Варшаві.

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"Диктатор, який намагається побудувати імперію, ніколи не здолає любові до свободи. Світ буде вільним, Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Вільні люди не хочуть жити у пітьмі. Вони хочуть мати вільне майбутнє, світле майбутнє, з демократією, гідністю, свободою та можливостями. Ви знаєте, ця людина (Путін) не може залишитися при владі", - сказав Байден.

У ході свого виступу президент США згадав Папу Римського Іоанна-Павла ІІ, який у 1979 році зайняв престол, а через 10 років польський рух "Солідарність" здолав соціалістичний режим у Польщі, після чого аналогічні процеси почалися в інших країнах соцтабору, а СРСР розвалився.

І зараз за демократію та свободу Україна та її народ також борються на передовий. Щоб врятувати свою країну. Вони хоробро борються за демократичні принципи. Вони борються за верховенство права, за справедливі та вільні вибори, свободу слова, право на віросповідання. Це головні принципи вільного суспільства, але вони завжди порушувалися і за них завжди боролися. Світ недосконалий, як ми знаємо. Є амбіції та апетити деяких людей, які хочуть домінувати над свободою. І я хочу сказати народу України: ми з вами, ми разом з вами ”, - сказав Байден.

Він також зазначив, що зараз Росія придушила у себе свободу і демократичні принципи, а тепер намагається зробити те саме в сусідніх країнах.

"Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність, про звільнення своїх етнічних груп. Путін сказав, що хоче денацифікувати Україну. Це цинічна брехня. Він також хоче повалити президента Зеленського, якого було демократично обрано, який є євреєм і дід якого боровся з нацистською Німеччиною", — сказав американський президент.

Також він наголосив, що НАТО не збирається приймати нових членів, попри брехню, яку поширює Кремль. Раніше США та НАТО вели активні переговори з Кремлем, намагаючись уникнути війни. Однак Росія показала, що не зацікавлена у мирі.

Крім того, Байден нагадав про те, що весь Західний світ об'єднався в санкціях проти Росії, імпорт російських енергоносіїв обмежений, стосовно російського керівництва та членів їхніх сімей введено санкції, як і щодо російських олігархів.

"Олігархи, які заробили собі доходи корупцією, також розділять цей біль. Понад 400 компаній залишили Росію. Рубль перетворився на попіл, для того, щоб купити долар, потрібно 200 рублів", - сказав Байден.

Також він нагадав, що США надали Україні військову та гуманітарну допомогу і мають намір надавати її надалі. Також США мають намір прийняти 100 тисяч біженців з України.

"Я звертаюся до росіян. Ви нам не вороги. Я не вірю, що ви підтримуєте вбивства невинних, або бомбардування шкіл та лікарень. Або знищення міст. Мільйони сімей зараз змушені покинути свої будинки. Серед усіх людей ви росіяни пам'ятаєте, коли ви були в аналогічній ситуації у Другій світовій. Те, що ваше покоління переживає, вони переживали блокаду Ленінграда.Це саме те, що російська армія робить з українськими містами зараз. Наразі агресія російського президента відрізала вас від усього світу і перекинула вас у 19 століття. І ви не такі. Ви не хочете такого майбутнього для своїх дітей. Ця війна не варта того, щоб ви її підтримали", - сказав президент США.