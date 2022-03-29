Прекращения огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций против России, — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил правительству своей страны, что одного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно для отмены британских санкций против Кремля. Об этом сообщает издание Reuters.

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Известно, что такое заявление Джонсон сделал в ходе заседания Кабмина 29 марта.

"Он сказал, что давление на президента России Владимира Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине — Delo.ua), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит курс", — рассказал журналистам представитель Джонсона.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные в отношении российских физических лиц и компаний, могут быть сняты, если Россия уйдет с территории Украины и возьмет на себя обязательство прекратить агрессию.

Последний раз Великобритания вводила новые санкции 24 марта. Тогда под них попали российская элита и бизнес. Санкции направленны против стратегических отраслей, в частности ограничения введены в отношении оборонного производства и банковского сектора.

Кроме того, Джонсон решительно настаивает на отключении России от международной платежной системы SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз не поддержат такие санкции.