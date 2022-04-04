НАЗК запустило портал з даними про фігурантів санкцій проти РФ

Національне агентство із запобігання корупції повідомляє, що у співпраці з Міністерством закордонних справ створило інформаційний ресурс "Війна та санкції", де зібрані дані щодо осіб, які потрапили у зв'язку з війною Росії проти України під санкції в різних країнах.

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Зокрема, на ньому відображено дані про фігурантів санкцій, запроваджених самою Україною, а також Європейським Союзом, США, Великою Британією, Канадою, Швейцарією, Австралією та Японією.

На даний момент представлені дані про 1048 людей, які розбиті за категоріями: депутати парламенту та керівництво партії "Єдина Росія", чиновники виконавчої влади, чиновники адміністрації президента РФ, олігархи та інші бізнесмени, банкіри та інші фінансисти, військові, інші силовики та судді, керівництво держпідприємств, зірки та пропагандисти, а також "місцева влада" (майже всі останні — представники "ДНР" та "ЛНР").

Крім того, НАЗК збирає дані про осіб, проти яких варто запровадити санкції. Заявити про активи осіб, пов'язаних з агресією РФ проти України, може будь-хто охочий через нещодавно запущену спеціальну форму.

Також завдяки порталу можна подивитися, які країни поки що не наклали санкції на конкретну особу, незважаючи на те, що вона вже перебуває під санкціями в інших юрисдикціях.

"Головна мета порталу — поінформувати іноземні уряди та громадян про вже введені санкції, залучити громадськість до глобальної кампанії з розширення санкційних списків щодо осіб, які підтримують війну, зокрема фінансово та інформаційно", — кажуть у НАЗК.

В агентстві зазначають, що це допоможе швидше мотивувати країни до посилення санкцій для економічного тиску на співорганізаторів війни та наближення тим самим перемоги України.

Портал доступний трьома мовами — українською, російською та англійською. При цьому найближчим часом творці також обіцяють додати інформацію і про юридичних осіб, які потрапили під санкції, а також про всіх, на кого вони були накладені через російську агресію, починаючи з 2014 року. Крім того, буде розміщено і дані про активи підсанкційних осіб.

Джерело фото: ua.depositphotos.com