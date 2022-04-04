НАПК запустило портал с данными о фигурантах санкций против РФ

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщает, что в сотрудничестве с Министерством иностранных дел создало информационный ресурс "Война и санкции", где собраны данные о лицах, попавших в связи с войной России против Украины под санкции в различных странах.

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В частности, на нем отражены данные о фигурантах санкций, введенных самой Украиной, а также Европейским союзом, США, Великобританией, Канадой, Швейцарией, Австралией и Японией.

На данный момент представлены данные о 1048 людях, которые разбиты по категориям - депутаты парламента и руководство партии "Единая Россия", чиновники исполнительной власти, чиновники администрации президента РФ, олигархи и прочие бизнесмены, банкиры и прочие финансисты, военные, прочие силовики и судьи, руководство госпредприятий, звезды и пропагандисты, а также "местные власти" (почти все последние - представители "ДНР" и "ЛНР").

Кроме того, НАПК собирает данные о лицах, против которых стоит ввести санкции. Заявить об активах лиц, связанных с агрессией РФ против Украины, может любой желающий через недавно запущенную специальную форму.

Также благодаря порталу можно посмотреть, какие страны пока не наложили санкции на конкретное лицо, несмотря на то, что оно уже находится под санкциями в других юрисдикциях.

"Главная цель портала — проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных санкциях, привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков в отношении лиц, поддерживающих войну, в том числе финансово и информационно ", - говорят в НАПК.

В агентстве отмечают, что это поможет скорее мотивировать страны к ужесточению санкций для экономического давления на соорганизаторов войны и приближения тем самым победы Украины.

Портал доступен на трех языках - украинском, русском и английском. При этом в ближайшее время создатели также обещают добавить информацию и о юридических лицах, попавших под санкции, а также обо всех, на кого они были наложены из-за российской агрессии начиная с 2014 года. Кроме того, будут размещены и данные об активах подсанкционных лиц.

Источник фото: ua.depositphotos.com