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Украина объявила сбор информации о скрытых активах причастных к российской агрессии: хочет их конфисковать

Граждан призывают сообщать о яхтах или зарубежном жилье причастных к агрессии РФ. Фото: Delo.ua
Граждан призывают сообщать о яхтах или зарубежном жилье причастных к агрессии РФ. Фото: Delo.ua

Украинские власти запустили портал для сообщений от разоблачителей о не известных публично активах лиц, причастных к агрессии России против Украины.

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Как сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции, в группу ведомств, которым нужны эти данные, входят, кроме него, Офис генерального прокурора, Министерство иностранных дел, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная полиция и Госфинмониторинг.

Данные органы взаимодействуют с другими странами, в частности с США и Европейским Союзом, в части передачи данных об активах лиц, причастных к военным преступлениям, имплементации санкций и противодействию физическим и юридическим лицам, которые эти санкции нарушают.

"Для компенсаций потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а затем конфисковать. Каждый может помочь нашему Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине", — отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Через новый ресурс, разработанный IT-компанией KitSoft, можно быстро и удобно поделиться с украинскими властями информацией об имуществе таких лиц в других странах.

Это могут быть, к примеру, квартиры в Великобритании, имения в США или Канаде, золотые слитки в Швейцарии либо яхты, зашвартованные в странах ЕС.

Сообщение необходимо подавать об активах, информация о которых еще не была опубликована в СМИ и неизвестна общественности. Сообщения можно подать анонимно на трех языках: украинском, русском, английском.

"Важно, что, сообщив об имуществе даже анонимно, вы получите шанс на значительное финансовое вознаграждение. Ведь при определенных условиях во многих странах, таких как Украина, США и Великобритания, для разоблачителей предусмотрено материальное вознаграждение – 10% стоимости активов. Но самое главное, что ваше сообщение – важный вклад в окончание войны в Украине!" – отметил глава НАПК Александр Новиков.

В агентстве подчеркивают, что информация об активах приблизит прекращение войны путем экономического давления на лиц, поддерживающих российский режим, в том числе благодаря конфискации имущества подсанкционных лиц или их внесению в санкционные списки.

После обработки НАПК будет передавать данные об активах в Офис генерального прокурора для их ареста после объявления подозрений лицам, являющимся их владельцами или бенефициарами, а также в украинский МИД для замораживания активов и возмещения за их счет ущерба, причиненного преступлениями против человечности в Украине.

Автор:
Тимофей Беспятов