Україна оголосила збір інформації про приховані активи причетних до російської агресії: хоче їх конфіскувати

Українська влада запустила портал для повідомлень від викривачів про не відомі публічно активи осіб, причетних до агресії Росії проти України.

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Як повідомляє Національне агентство із запобігання корупції, до групи відомств, яким потрібні ці дані, входять, окрім нього, Офіс генерального прокурора, Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція та Держфінмоніторинг.

Ці органи взаємодіють з іншими країнами, зокрема з США та Європейським Союзом, щодо передачі даних про активи осіб, причетних до військових злочинів, імплементації санкцій та протидії фізичним та юридичним особам, які ці санкції порушують.

"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні", — зазначила генпрокурор Ірина Венедиктова.

Через новий ресурс, розроблений IT-компанією KitSoft, можна швидко та зручно поділитись з українською владою інформацією про майно таких осіб в інших країнах.

Це можуть бути, наприклад, квартири у Великій Британії, маєтки в США або Канаді, золоті зливки у Швейцарії або яхти, зашвартовані в країнах ЄС.

Повідомлення необхідно подавати про активи, інформація про які ще не була опублікована у ЗМІ та невідома громадськості. Повідомлення можна подати анонімно трьома мовами: українською, російською, англійською.

"Важливо, що, повідомивши про статки навіть анонімно, ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду. Адже за певних умов у багатьох країнах, таких як Україна, США та Великобританія, для викривачів передбачена матеріальна винагорода – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні!” – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

В агентстві наголошують, що інформація про активи наблизить припинення війни шляхом економічного тиску на осіб, які підтримують російський режим, зокрема завдяки конфіскації майна підсанкційних осіб або їх внесенню до санкційних списків.

Після обробки НАЗК буде передавати дані про активи в Офіс генерального прокурора для їхнього арешту після оголошення підозр особам, які є їх власниками або бенефіціарами, а також в українське МЗС для заморожування активів і відшкодування за їх рахунок збитків, завданих злочинами проти людяності в Україні.