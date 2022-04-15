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Уряд Сербії шукає альтернативу російському газу
У Сербії мають намір зменшити свою залежність від російського газу за рахунок імпорту з Греції та Азербайджану. Про це заявило Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики країни.
З вересня 2022 уряд Сербії отримає можливість диверсифікувати постачальників природного газу.
"Наше підключення до Болгарії, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати LPG з Греції з вересня наступного року, підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", - сказала міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович .
При цьому вона поки що не знає, як такі дії позначаться на ціні газу, який Сербія отримує з Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Колумбія готова швидко збільшити експорт різних енергоресурсів до країн Заходу замість російських нафти, вугілля та газу.
Місяць тому Байден уже розпорядився заборонити весь імпорт російської нафти та газу до США.