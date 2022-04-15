Уряд Сербії шукає альтернативу російському газу

У Сербії мають намір зменшити свою залежність від російського газу за рахунок імпорту з Греції та Азербайджану. Про це заявило Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики країни.

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З вересня 2022 уряд Сербії отримає можливість диверсифікувати постачальників природного газу.

"Наше підключення до Болгарії, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати LPG з Греції з вересня наступного року, підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", - сказала міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович .

При цьому вона поки що не знає, як такі дії позначаться на ціні газу, який Сербія отримує з Росії.

Нагадаємо, Колумбія готова швидко збільшити експорт різних енергоресурсів до країн Заходу замість російських нафти, вугілля та газу.

Місяць тому Байден уже розпорядився заборонити весь імпорт російської нафти та газу до США.