У Білорусі розгортають додаткові підрозділи біля кордону з Україною, - Генштаб ЗСУ

Збройні сили Білорусі на Волинському та Поліському напрямках ведуть розвідку, розгортаючи додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області.

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Про це йдеться у звіті Генерального Штабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі посилено ведуть розвідку, розгортаючи додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки Білорусь залишилась.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку. Також підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

Зокрема, росіяни здійснюють підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку та районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти на адмінкордони Луганської області. Водночас окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти зосередили зусилля у напрямку Сєвєродонецька. Вели штурмові дії в районі Тошківки. На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Авдіївки, Новоселівки Другої, Новомихайлівки та Микільського.

Зокрема повідомляється, що за результатами втрат в ході бойових дій армія РФ змушена знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один БпЛА типу “Орлан-10” та ворожий літак Су-25. Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили чотири ворожі крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня було зафіксовано рух "Іскандерів" територією Білорусі до кордону з Україною. Попри те, що більшість військ ЗС РФ відступили з київського напрямку ще на початку квітні, у Білорусі досі частково залишаються російські військові та техніка.