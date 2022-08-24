Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, - розвідка

Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню “Nexta”.

За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.

Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Як раніше повідомляли у розвідці Британії, ракетні удари, які країна-агресор РФ наносить по українським містам з території Білорусі, та заяви її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка свідчать про майже повну його залежність від Росії та її лідера Володимира Путіна.

Зазначимо, на думку військового експерта Олега Жданова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не наказує залучити армію своєї країни до війни в Україні, тому що вони підкоряться РФ і стануть частиною збройних сил "Союзної держави". Для нього зараз армія – це "єдина ніжка стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 3 липня заявив про свою підтримку війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор РФ. За його словами, він "давно визначив" роль Білорусі у війні - підтримувати "братську Росію". Він і надалі готовий продовжувати надавати підтримку Володимиру Путіну, оскільки вони є союзниками і є єдиною армією.

Зазначимо, Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.