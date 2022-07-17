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В Киевской области усилят проверки на блокпостах
В Киевской области на территории Броварского района 18-19 июля пройдут военные учения, в связи с чем будут ужесточены меры безопасности.
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Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.
"18 и 19 июля на территории Броварского района будут проводиться плановые тренировки военных. Броварская районная военная администрация предупреждает о возможном усилении контроля на блокпостах и дополнительных мерах безопасности", - подчеркнул Сапожко.
Он призвал граждан с пониманием отнестись к таким мерам безопасности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Киеве на блокпостах на въездах и выездах из города усилили контроль из-за угрозы враждебных ДРГ и опасений нового наступления из Беларуси.