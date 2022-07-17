На Київщині посилять перевірки на блокпостах

У Київській області на території Броварського району 18-19 липня пройдуть військові навчання, у зв’язку з чим будуть посилені заходи безпеки.

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Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових. Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки", - підкреслив Сапожко.

Він закликав громадян із розумінням поставитися до заходів.

У Києві на блокпостах на в'їздах та виїздах із міста посилили контроль через загрозу ворожих ДРГ та побоювання про новий наступ з Білорусі.