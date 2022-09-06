Украина усилила оборону границ с Беларусью и в северных областях рядом с РФ

Из-за постоянных обстрелов Сумской и Черниговской областей и угрозы со стороны Белоруссии Украина усилила оборону границ.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Граница усиливается с Республикой Беларусь, ведь мы понимаем, что эта страна поддерживает РФ в войне, развязанной против Украины. И никогда ни ВСУ, ни пограничники не исключали, что военные подразделения этой страны могут присоединиться к войне России", - говорит Демченко.

Также он отметил, что из-за постоянных обстрелов со стороны РФ Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из России.

"В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще прибавляется Черниговщина. Вместе с тем силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил РФ", - говорит он.

Напомним, что российские военные в ночь на 3 сентября обстреляли Сумскую область.