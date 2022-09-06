Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та у північних областях біля РФ

Через постійні обстріли Сумської та Черніговської областей та загрозу з боку Білорусії Україна посилила оборону кордонів.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Кордон посилюється з Республікою Білорусь, адже ми розуміємо, що ця країна підтримує РФ у війні, розв’язаній проти України. І ніколи ні ЗСУ, ні прикордонники не виключали, що військові підрозділи цієї країни можуть долучитися до війни Росії", - каже Демченко.

Також він зазначив, що через постійні обстріли з боку РФ Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з Росії.

"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів в Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. В той же час сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил РФ", - каже він.

Нагадаємо, що російські військові в ніч 3 вересня обстріляли Сумську область.